Como, arriva la “squadra foglie” per la pulizia delle strade

In autunno le foglie morte dai colori meravigliosi possono essere molto insidiose sulle strade, in particolare quando vengono bagnate dalla pioggia e rendono il fondo scivoloso. Per contenere questo fenomeno a Como è ora operativa una “squadra foglie”. Si tratta di un servizio realizzato da Aprica, la società che gestisce la raccolta rifiuti in città e che ha programmato dalla fine di settembre dei passaggi aggiuntivi di pulizia delle strade per liberare vie e viali alberati dalle foglie.

Il servizio aggiuntivo di rimozione delle foglie viene svolto dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano (dalle 12 alle 18) da operatori con l’ausilio di un aspiratore e di un trituratore. La “squadra foglie” terminerà il suo servizio martedì 30 novembre.

«Per le persone anziane con difficoltà deambulatorie, ma anche per la popolazione attiva, i bambini, gli appassionati della corsa e del jogging, i ciclisti, le foglie sono davvero delle vere e proprie trappole – commenta l’assessore all'Ambiente Paolo Annoni – Mi piace molto anche soltanto l’idea di una “squadra foglie” in grado di intervenire sulle zone più verdi della città. Un bel messaggio per una Como ancora più pulita e bella».