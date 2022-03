Como, dal 4 al 15 aprile aprono le iscrizioni agli asili nido comunali

Dal 4 al 15 aprile 2022 saranno aperte le Iscrizioni agli asili nido comunali per l'anno formativo 2022-2023. Sarà possibile iscriversi esclusivamente on line collegandosi al link https://como.ecivis.it, accedendo con SPID o CIE e cliccando su “iscrizioni”.

Per maggiori informazioni si può consultare la pagina “iscrizioni asili nido” sul sito istituzionale www.comune.como.it (link diretto: https://www.comune.como.it/it/ servizi/scuola-e-educazione/ asili-nido-e-scuole- dellinfanzia/asili-nido/ iscrizione-asili-nido/).

L'ufficio asili nido sarà disponibile per assistenza telefonica dal lunedì al giovedì negli dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30, il venerdì dalle 9 alle 12.

Tel. 031 252 640 – 623 – 656 – 605

Email: asilinido@comune.como.it