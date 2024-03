A Como sono 389 gli alberi abbattuti e mai ripiantati: la petizione

Ogni giorno muovendoci nella città scopriamo un vuoto: un albero che ci accompagnava da anni, non c’è più, è stato abbattuto per svariati motivi. Mai come in questi ultimi anni possiamo vedere con i nostri occhi l’avanzare di un deserto urbano: dove prima esisteva un patrimonio arboreo, eredità dei nostri nonni, ora ci sono solo “vuoti” che lasciamo alle future generazioni.

Per tutto l’anno inaliamo polveri sottili e smog e tra poco comincerà la bella stagione e farà caldo, ogni anno sempre di più, eppure lo strumento più semplice ed economico per combattere sia l’inquinamento atmosferico, sia il riscaldamento globale con l’innalzarsi pericoloso delle temperature nelle aree urbane sono proprio gli alberi.

Le specie vegetali infatti forniscono l’ossigeno fondamentale alla nostra esistenza e sono al contempo luoghi ricchissimi di biodiversità e riparo per alcune specie animali. Non solo: grazie ai loro processi di respirazione e fotosintesi, gli alberi aiutano a combattere il riscaldamento climatico assorbendo l’anidride carbonica e contribuiscono alla purificazione dell’aria, incamerando pericolosi inquinanti.

Forniscono riparo dal calore, creano occasioni di sosta e di incontro, hanno effetti positivi sulla psiche umana, abbelliscono le città e persino incrementano il valore del patrimonio immobiliare.

"Con questa consapevolezza, scrivono nel comunicato di presentazione, sempre più urgente e con la convinzione che il verde è patrimonio di tutti, EuropaVerdeComo ha promosso un coordinamento di cittadini appartenenti a partiti, associazioni, gruppi, ma anche singole persone intervenute a titolo personale, sensibili al tema. Questo coordinamento eterogeneo che si è dato il nome "Piantiamola" si è incontrato già diverse volte ed ha condiviso obiettivi ed azioni. Come primo passo, sulla base di un preesistente computo degli alberi mancanti nei viali urbani redatto da Co.n.al.pa (Coordinamento nazionale alberi e paesaggio) Como, ci siamo mossi per la città in bicicletta e a piedi per aggiornare l’elenco, registrando i vuoti lasciati negli anni da tagli ed abbattimenti. Abbiamo quindi creato una mappa, presentata peraltro anche all’assessore Bodero, ed ora partiamo con alcune azioni concrete!"

Dalla mappa risulta che ammonta a 389 il numero di alberi abbattuti e mai sostituiti, un ammanco diffuso in modo omogeneo in quasi tutta la città.