Como, l'idea di due giovani per non avere lo stress del parcheggio: nasce l'Airbnb per le auto

Parcheggiare a Como, specialmente nella stagione turistica ma non solo, è sempre piuttosto difficile. Così accade che chi viene in città per lavoro ma anche per fare una gita, una cena o un giro in cento debba mettere in conto anche una buona mezz'ora (per essere ottimisti) per il parcheggio. La piattaforma ideata da due giovani comasche, Jessica Tagliabue e Ilaria Pessina che si chiama Hosteggio potrebbe essere una soluzione.

L'idea di base è quella di far incontrare la domanda e l'offerta, ovvero chi ha bisogno di un parcheggio e chi ha un posto di proprietà a Como e magari esce alle 7 del mattino per andare al lavoro e rientra la sera lasciando il posto, di fatto, inutilizzato. Funziona, in sintesi, come le più note piattaforme di casa vacanze: chi dispone di un posto auto che resta vuoto per brevi o lunghi periodi, può metterlo a disposizione di chi è alla ricerca di un parcheggio e avere un guadagno extra. Giornalmente, settimanalmente o anche per un anno.

Le persone che utilizzano Hosteggio sono interessate a differenti tipologie di parcheggio, dal box auto al posto auto scoperto nel vialetto di casa, per questo basta registrarsi e scegliere gli orari e i giorni in cui desideri condividere il tuo spazio.