Como Accoglie, una nuova casa consegnata a Lipomo

Ad annunciarlo, evidentemente con grande soddisfazione è Marta Pezzati, comasca da sempre impegnata nel sociale. "Finalmente è pronta la nuova casa di Como Accoglie a Lipomo, un bell' appartamento concesso a titolo di comodato gratuito dall’amico Fabio Botta e da sua figlia Sofia Botta".

"L’appartamento - racconta Pezzati - è spazioso come vedete dalla foto che gentilmente ci ha scattato Carlo Pozzoni durante un momento conviviale con i volontari che hanno lavorato alacremente al progetto e all'allestimento, il proprietario Fabio, il sindaco di Lipomo, don Giusto e altri amici. Il progetto ricalca quello già attivato con successo in Via Bellinzona a Como e prevede l’inserimento di quattro ragazzi stranieri che hanno già avviato un percorso lavorativo e ai quali vorremmo dare la 'spinta finale' verso l’autonomia".

"I ragazzi, che faranno il loro ingresso il 5 novembre, provengono dal Gambia (2 ragazzi), dal Senegal e della Giunea Bissau. Due di loro sono in uscita dai Cas, gli altri due sono stati segnalati dall’associazione africana con cui collaboriamo e da un nostro socio sostenitore. Il nostro educatore che, nonostante le poche ore, fa già un lavoro prezioso e importante con gli ospiti di via Bellinzona seguirà anche i ragazzi accolti a Lipomo".