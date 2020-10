Como, 70mila euro per il rifacimento del ponte pedonale sul Cosia

La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo di ricostruzione del ponte pedonale sul Cosia in corrispondenza delle vie Piave e Castelnuovo. Il ponte esistente non è utilizzabile a causa delle condizioni di degrado in cui versa. Per ripristinare al più presto questo collegamento è stato predisposto il progetto esecutivo che prevede il consolidamento dei punti di appoggio in corrispondenza delle sponde del torrente e il complessivo rifacimento del ponte, riproponendone la realizzazione in unica campata così come l’esistente. L’importo complessivo dell’intervento è di 70.000 euro.

