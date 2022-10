Como, 40 volontari di Legambiente puliscono la città

Una quarantina di persone, tra cui molti giovani, hanno partecipato questa mattina a PULIAMO il MONDO, campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente. L'iniziativa - che ha avuto, come ogni anno, il sostegno del Comune di Como - si è svolta nella zona delle caserme. L'attività di pulizia ha riguardato piazzale Montesanto, inizio val Mulini e parcheggio, scalinata di via Castellini, una parte di via Napoleona e via



Leoni."Come Circolo abbiamo scelto di concentrarci su questa zona per porre l'attenzione sul bisogno di cura delle periferie", spiega Enzo Tiso, presidente del Circolo Angelo Vassallo di Como. " Il quantitativo di rifiuti che abbiamo raccolto testimonia, ancora una volta, la necessità di un maggiore impegno e attenzione da parte dell'amministrazione per la pulizia delle zone fuori dal centro", evidenzia Tiso che conclude ricordando che l'iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare cittadini e istituzioni sull'importanza di avere cura dell'ambiente che ci circonda.