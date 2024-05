Como, al via dal 20 maggio la distribuzione annuale del kit per la raccolta differenziata

Previsto per il 20 maggio l’avvio della distribuzione annuale dei sacchi per la raccolta differenziata a Como, che continuerà fino al 29 giugno. Il ritiro si terrà presso la sede di via Somigliana 13, aperta dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 8:00 alle 16:00.

Il kit destinato alla cittadinanza (Utenze Domestiche) include 50 sacchi in polietilene colore grigio semitrasparente per la raccolta dell’indifferenziato, 100 in polietilene giallo semitrasparente per gli imballaggi in plastica e 100 sacchetti per la raccolta dell’organico. Ricordiamo che è sempre possibile utilizzare anche altre tipologie di sacchetti biodegradabili e compostabili, come quelli della spesa, per conferire l’umido.

Per quanto riguarda invece le Utenze Non Domestiche, sono previsti 50 sacchi in polietilene grigio semitrasparente per la raccolta dell’indifferenziato e 100 in polietilene giallo semitrasparente per gli imballaggi in plastica.

Aprica ricorda ai residenti che è possibile delegare il ritiro a un parente o un conoscente, munito di autorizzazione scritta o della tessera Ecopass del delegante. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, la Società è a disposizione della cittadinanza attraverso il sito

www.apricaspa.it, l’app PULIAMO e il numero verde gratuito 800 437678