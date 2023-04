I 10 hotel più richiesti a Como in questo momento

La Pasqua e in generale la bella stagione hanno portato a Como città e sul lago moltissimi turisti. Nei giorni di ferie si è sfiorato il sold out in quasi tutte le strutture. Quali sono gli hotel più richiesti a Como? Precisiamo che la classifica, redatta da Tripadvisor, potrebbe cambiare anche domani perché si basa sulle richieste reali di chi usufruisce del loro portale. I parametri per cui un possibile turista o visitatore può scegliere uno o l'altro sono svariati: il prezzo, la posizione, la disponibilità. Ecco i più richiesti del momento.

1- B&B Hotel Como City Center, viale Innocenzo XI, Como (prezzo medio attuale191 euro a notte)

2- Hilton Lake Como, via Borgo Vico 241, Como (prezzo medio attuale 465 euro a notte)

3- Palace Hotel, Lungo Lario Trieste 16, Como (prezzo medio attuale 550 euro a notte)

4- Hotel Como, via Pasquale Paoli 21, Como (prezzo medio attuale 163 euro a notte)

5- Hotel Barchetta Excelsior, piazza Camillo Benso Conte di Cavour 1, Como ( prezzo medio attuale 455 euro a notte)

6- Ostello Bello Lake Como, via Fratelli Rosselli 9, Como (medio 309 euro a notte)

7- Hotel Villa Flori, via Cernobbio 12, Como ( 937 euro a notte )

8- Hotel Como, via Mentana 28, Como (199 euro a notte )

9- Albergo terminus Hotel, Lungolario Trieste 14, Como (609 euro a notte)

10- Sheraton Lake Como Hotel, via per Cernobbio 41-a, Como (311 euro a notte)

I prezzi riportati sono indicativi alla ricerca effettuata oggi 17 aprile 2023. La media del costo di una camera in base a questi dati a Como è di 418.9 euro a notte!