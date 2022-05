Cometa inaugura a Como Il pane di Sandro

Non solo l'ormai storico Anagramma di Cernobbio, Cometa avvia una nuova avventura gastronomica. Mercoledì 18 maggio alle ore 18.00 Cometa inaugurerà la sua nuova panetteria “Il Pane di Sandro”, in via Carso 67-69, Como. Un momento che segnerà l’avvio dell’attività di vendita dei prodotti artigianali di panetteria e pasticceria di Cometa, che Cometa vuole condividere con la città. Sarà un luogo dove far crescere l’eccellenza dei nostri giovani e anche la possibilità per ragazze e ragazzi con disabilità di inserirsi nel mondo del lavoro.