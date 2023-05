Alluvione in Emilia Romagna, la Caritas di Como e Croce Rossa aprono la raccolta fondi: come aiutare

In questi ultimi giorni sono state aperte moltissime raccolte fondi in aiuto delle zone alluvionate in Emilia Romagna. Purtroppo esistono persone in mala fede anche in queste circostanze quindi il consiglio è quello di porre la massima attenzione e di donare a associazioni riconosciute.

In primis è possibile, per aiutare la popolazione colpita, contribuire tramite la raccolta fondi avviata dalla Regione Emilia Romagna. L'utilizzo dei soldi raccolti verrà tracciato e rendicontato in maniera pubblica. Tutti possono dare il loro contributo, dall'Italia o dall'estero, versando l'importo voluto sul conte corrente intestato a "Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna" (in versione abbreviata Agenzia regionale Sic.T. Protezione civile Emilia Romagna)

IBAN: IT69G0200802435000104428964

Causale: "ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA"

Per le donazioni dall'estero

codice Bic Swift: UNCRITM1OM0

Banca: Unicredit

Croce Rossa Italiana

La Croce Rossa Italiana, parte del sistema di Protezione Civile, è impegnata sin dalle prime ore dell’emergenza nelle operazioni di soccorso ed evacuazione in aiuto della popolazione e dei territori colpiti. Sono tante le persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni e sono enormi le necessità a cui stanno dando risposta senza sosta i volontari. "La tua donazione, spiegano dalla Croce Rossa, ci permetterà di restare sempre in prima linea in questa emergenza, sostenendo la comunità colpita e ascoltando ogni richiesta di aiuto". Questo il link

La raccolta della Caritas diocesana di Como

Anche la Caritas diocesana di Como ha lanciato una campagna di raccolta fondi a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. I fondi raccolti saranno destinati ad attività di sostegno ai territori colpiti in stretta sinergia con Caritas Italiana e in costante dialogo con la delegazione Caritas della Lombardia.

"La Caritas Diocesana di Como – spiega il direttore Rossano Breda – accompagna con attenzione la situazione drammatica che vive la popolazione delle regioni colpite dall’alluvione in questi giorni. Al momento l’aiuto diretto deve essere solo quello organizzato con protezione civile, CRI, forze dell’ordine. Dalle zone alluvionate, inoltre, ci chiedono di non inviare nulla, neanche alimenti. Non ne hanno bisogno e non saprebbero dove stoccarli. Contemporaneamente possiamo già sostenere la raccolta fondi secondo le indicazioni sotto riportate. Appena possibile daremo maggiori informazioni per sostenere altri interventi o iniziative diocesane".

Per chi volesse contribuire solo con un bonifico bancario:

Caritas Diocesana di Como c/c bancario presso Banca Popolare Etica filiale di Varese

IBAN: IT71Q0501810800000017211707

Causale: Emergenza Alluvione Emilia Romagna

Si precisa che le offerte alla Caritas diocesana non sono deducibili fiscalmente.