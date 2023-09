Cambio al vertice della guardia di finanza di Como: Michele Donega è il nuovo comandante provinciale

Avvicendamento al vertice provinciale della guardia di finanza. Il colonnello Giuseppe Coppola lascia Como alla volta di Roma, per ricoprire un prestigioso incarico presso il comando generale del Corpo. Al suo posto subentra il colonnello Michele Donega (nella foto sotto), proveniente dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Venezia.

Alla cerimonia per l'avvicendamento che si è svolta nella mattina del 6 settembre 2023 ha presenziato anche il comandante regionale della Guardia di Finanza Lombardia, il generale di divisione Giuseppe Arbore. Nell’occasione Arbore, dopo aver rivolto un sentito ringraziamento al colonnello Coppola “per l’impegno e la costanza profusi nella sua azione di comando, sempre incisiva, lungimirante, efficiente ed efficace nonchè foriera di eccellenti risultati di servizio che hanno caratterizzato i suoi quattro anni alla guida delle Fiamme gialle lariane”, ha formulato un augurio di buon lavoro al colonnello Donega.

A seguire il generale Arbore ha incontrato il prefetto di Como, Andrea Polichetti, il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, il presidente della Provincia, Fiorenzo Bongiasca e il questore Leonardo Biagioli.

Chi è il nuovo comandante

Quarantasei anni, laureato in giurisprudenza e scienze politiche nel corso della sua carriera Michele Donega ha svolto diversi incarichi, anche operativi di Stato Maggiore. In particolare, ha prestato servizio presso la tenenza di Schio, il nucleo polizia economica finanziaria di Bologna, la compagnia di Treviglio, il nucleo di polizia economico finanziaria di Reggio Calabria, il terzo reparto operazioni del comando generale e, da ultimo, presso il nucleo di polizia economico finanziaria di Venezia. Ha svolto attività di docenza, in materie giuridiche e tecnico-professionali, presso l’accademia del Corpo e la scuola di polizia economico-finanziaria. È stato componente della terna commissariale nominata per verificare il condizionamento mafioso degli organi elettivi ed amministrativi del Comune di Reggio Calabria.