Colpo di scena in Ticosa: progetto di Acinque per un parcheggio green

Forse, tutto è ancora in fase di studio, la svolta per l'area Ticosa potrebbe essere più vicina. Il Gruppo Acinque, che si pone come partner per lo sviluppo sostenibile dei territori, cogliendo le opportunità della riqualificazione urbana e le aspettative delle comunità locali, sta infartti approfondendo la fattibilità di un progetto di riconversione di una porzione dell’area Ticosa, di concerto con l’Amministrazione Comunale.

Ai fini dello studio, oggi sono state installate, di concerto con l’Amministrazione Comunale, 4 telecamere per rilevare i volumi di traffico che interessano l’asse di scorrimento ricompreso fra piazza San Rocco e l’incrocio fra viale Innocenzo e via Sant’Abbondio.

L’acquisizione di dati e informazioni puntuali della mobilità cittadina è indispensabile al fine di valutare in maniera rigorosa la sostenibilità ambientale, tecnica, economica e finanziaria di un progetto che combina il soddisfacimento della domanda di parcheggi nell’area (l’obiettivo è ricavare almeno 650 stalli) e la capacità di generare energia da fonti rinnovabili all’insegna dell’efficientamento e della riduzione dei consumi, in coerenza anche con la strategia di sviluppo nell’area di Como da tempo perseguita dal Gruppo Acinque.

“Acinque ha manifestato interesse nella trasformazione di un punto fragile della nostra città, mettendo a disposizione tutte le proprie competenze e la conoscenza del territorio. – afferma Alessandro Rapinese, sindaco di Como - Mi aspetto la proposta di un grande progetto che, oltre a risolvere un atavico problema della città di Como, offra all’azienda l’opportunità di mostrare tutta l’esperienza maturata nel settore energetico. Ringrazio Acinque per l’interesse mostrato e continuerò a seguire gli sviluppi da vicino con estrema attenzione.”