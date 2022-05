Colonno, la Statale Regina chiude al traffico per cinque notti

Nuova tegola, seppure notturna, per il traffico della Statale Regina, riaperta lo scorso aprile. Tuttavia la causa non è riconducibile ai lavori in corso per la realizzazione della Variante della Tremezzina ma più semplicememente alla necessità di rifare il manto stradale manomesso dalla posa del nuovo elettrodotto nel Comune di Colonno. Il tratto rimarrà chiuso dal 23 al 28 maggio dalle 22 alle 5. Di seguito l'ordinanza che prevede le stesse limitazioni e i percorsi alternativi adottati per il cantiere della Variante.