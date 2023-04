A Como in arrivo 21 colonnine di ricarica per auto elettriche: la mappa

Sono 21 le colonnine di ricarica per auto elettriche che verranno installate a Como entro la fine dell'anno. Il Comune di Como ha approvato non la graduatoria degli operatori che hanno presentato le manifestazioni di interesse per installare gli apparecchi di ricarica. L'investimento attuato dal Comune di Como si suddivide in quattro lotti. Lotto 1: 2 colonnine in via Perlasca, 2 colonnine in via Bellinzona, 1 in piazza Tricolore ad Albate. Lotto 2: 1 in via Benzi, 2 in via Aldo Moro, 2 in via Amoretti (Monte Olimpino). Lotto 3: 2 colonnine in via Rezzonico, 1 in via Fiume, 2 in via Conciliazione. Lotto 4: 1 in via Sinigaglia, 5 al parcheggio della stazione Grandate-Breccia. Tutte le colonnine di ricarica sono standard, a eccezione di una colonnina ultra veloce che sarà posizionata a Breccia.

Posti blu soppressi

Ogni colonnina contempla due posti auto, a eccezione della colonnina ultra veloce posizionata a Breccia che prevede un solo posto auto. Dunque, in totale i posti per ricaricare le auto elettriche saranno 41. "Tali postazioni di ricarica - ha fatto sapere l'assessore alla Mobilità del Comune di Como, Enrico Colombo - sostituiranno, in linea di massima, altrettanti parcheggi blu".

Prospettive future

L'assessore Colombo ha inoltre spiegato che "le colonnine saranno installate entro la fine dell'anno". Potrebbe trattarsi solo di un primo investimento nella direzione della conversione della mobilità dal motore termico a quello elettrico. "Se il mercato e la tendenza della mobilità elettrica dovesse continuare a crescere - ha affermato Colombo - si potrà senz'altro pensare di incrementare le postazioni di ricarica. Attendiamo di acquisire i dati sul loro utilizzo e di conoscere gli sviluppi futuri. Noi siamo pronti ad adeguarci, tanto è vero che stiamo chiudendo una convenzione con Asf Autolinee e con l'Agenzia per il trasporto pubblico locale per l'acquisto di autobus elettrici".