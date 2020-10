La super collezione di Scienza Naturale del Liceo Volta ha bisogno d'aiuto: raccolta fondi per restaurarla

A Como c'è un tesoro immane ma sconosciuto ai più: è la collezione di Scienza Natruale del Liceo Classico Alessandro Volta. Conta oltre 10mila reperti, abbastanza per realizzare un museo con la progettazione di un'esposizione fisica e virtuale. Ed è proprio questo l'obiettivo. Un traguardo tutt'altro che irraggiungibile. La Fondazione Comasca, infatti, è pronta a contribuire al restauro di oltre 10mila reperti raddoppiando l'importo che verrà raccolto grazie al crowdfunding lanciato dai docenti ed ex alunni del liceo. L'intervento di restauro e recupero verrà eseguito in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino. Per saperne di più e contribuire alla raccolta fondi bastacliccare qui.

