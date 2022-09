Giuseppe Colizzi nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Como

Cambio ai vertici dell'Arma a Como. Il nuovo comandante provinciale che subentra a Ciro Trentin è il tenente colonnello Giuseppe Colizzi. Con lui subentrano altri due ufficiali, il tenente colonnello Francesco Spera alla guida del Reparto operativo e il capitano Christian Tapparo che dopo il trasferimento del maggiore Francesco Coratti assume il comando della compagnia di Cantù.

Parola d'ordine: fare squadra

Un curriculum a dir poco di tutto rispetto quello del tenente colonnello Colizzi. Origini pugliesi, 46 anni sposato con due figli, dopo la formazione all'Accademia Militare di Modena e dopo numerosi importanti incarichi è approdato a Firenze dove ha diretto negli ultimi 6 anni l'articolazione toscana del Ros. Ma nei ranghi del Ros vi ha operato sin dal 2002, lavorando nelle città di Milano, Genova e Firenze, occupandosi anche di delicatissime inchieste di mafia e terrorismo. Ha anche curato i fascicoli aperti dalla Procura di Firenze sui delitti del Mostro di Firenze e seguito in prima persona gli aggiornati sviluppi delle indagini sulle stragi di mafia del 1993.

Nel presentarsi alla stampa questa mattina (13 settembre 2022) Colizzi ha tenuto a sottolineare alcune caratteristiche, o per meglio dire, alcuni valori che contraddistinguono il suo modo di operare "Non faccio promesse, non è nel mio stile promettere il raggiungimento di obbiettivi" ha detto Colizzi tenendo però a precisare che "per me è fondamentale il lavoro di team, la collaborazione e con le autorità locali, per questo oggi ho tenuto presentarmi insieme anche ai nuovi comandanti del Reparto operativo e della compagnia di Cantù, proprio per sottolineare l'importanza del lavoro di squadra".

Nuovo comandante del Reparto operativo

A fianco del tenente colonnello Colizzi arriva a Como il tenente colonnello Francesco Spera per guidare il Reparto operativo. Spera ha 52 anni, è sposato con una figlia di 25 anni. Il suo precedente incarico era presso l'aeroporto militare di Milano-Linate dove ha guidato la compagnia carabinieri polizia militare. Dopo l'arruolamento nel 1988 ha operato in diversi reparti nella provincia di Messina. Nel 2001 è diventato Ufficiale ed è stato comandante di diverse compagnie, l'ultima quella di Luino, in provincia di Varese. "La gratificazione più grande che ho avuto - ha commentato Spera - è stata il contatto diretto con la cittadinanza. Mi ha sempre gratificato avere un contatto diretto con la cittadinanza e ora sono molto felice e grato all'Arma per il nuovo incarico che mi è stato affidato a Como".

Nuovo comandante della compagnia di Cantù

Il capitano Christian Tapparo, 49 anni, è il nuovo comandante della compagnia di Cantù. Per cinque anni ha guidato la compagnia di Casale Monferrato. Da Compagnia di Casale Monferrato, territorio vasto. Al Ros come colonnello, al Nord di Verbania. Del 1973. E' laureato in Scienze politiche e ha conseguito altri due titoli accademici in Scienze criminologiche applicate e Scienze dell'amministrazione. E' stato paracadutista dell'esercito e si è arruolato nell'Arma nel 1999.