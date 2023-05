Lunghe code di tir in autostrada per la Svizzera

L'autostrada A9 e il raccordo con la Pedemontana ha visto nella mattinata di oggi un pesante affollamento di mezzi pesanti. Lunga la coda di tir diretti in Ticino e auto dirottate nella corsia verso Milano. La causa è da ricercarsi con ogni probabilità nelle chiusura delle dogane in occasione del Lunedì di Pentecoste (29 maggio), giornata di festa in Ticino. La chiusura delle dogane ha causato un mancato "smaltimento" dei carichi diretti in Svizzera.

Lunedì di Pentecoste è una delle feste per così dire "nazionali" in Ticino. Le altre sono:

- Capo d'anno, 1° gennaio

– Epifania, 6 gennaio

– San Giuseppe, 19 marzo

– Lunedi di Pasqua

– Festa dei lavoratori, 1° maggio

– Ascensione

– Lunedi di Pentecoste

– Corpus domini

– San Pietro e Paolo, 29 giugno

– Assunzione, 15 agosto

– Ognissanti, 1° novembre

– Immacolata, 8 dicembre

– Natale, 25 dicembre

– Santo Stefano, 26 dicembre