Lunghe code tra Colonno e Menaggio, la proposta: "I tir viaggino solo di notte"

Due giorni d'inferno sulla Statale Regina a causa di code che si formano tra Colonno e Menaggio. Responsabili, secondo le segnalazioni che sono pervenute alla redazione di QuiComo, sarebbero stati sia ieri (26 aprile) che oggi (27 aprile) alcuni mezzi pesanti. Incrociandosi in punti in cui la strada è stretta i tir formano un ingorgo che impedisce al traffico di defluire. Manovre e retromarce si fanno complicate per i grossi autocarri e dietro di loro si formano lunghe code. Un lettore esasperato spiega che "è diventato impossibile andare a lavorare e tornare a casa se si lavora sul lago, basta dire che oggi siamo rimasti in coda un'ora a Colonno". La foto scattata dal lettore mostra l'intoppo causato da due tir che procedevano ii direzioni opposte. Da qui la proposta: "Credo che sia arrivato il momento di vietare il transito dei mezzi pesanti sulla Regina di giorno e consentire loro di viaggiare solo di notte. Non ci sono altre soluzioni".