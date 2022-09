Piscina di Casate, boom di iscrizioni ai corsi di nuoto

Code alle casse della piscina di Casate per tutta la giornata di ieri, 5 settembre 2022. In occasione dell'apertura delle iscrizioni ai corsi di nuoto della nuova stagione l'impianto ha registrato un'affluenza praticamente mai vista.

Durante l'orario di attività della segreteria, dalle 10 alle 18, sono state smaltite dai due sportelli aperti, tutte le richieste pervenute: 200 domande in 8 ore, con una media di 25 domande all'ora. Delle 200 iscrizioni circa il 40% ha riguardato nuovi iscritti, non presenti nel database, per i quali è stato necessario raccogliere tutti i dati, procedura che ha dilatato i tempi. I tre operatori hanno lavorato ininterrottamente per oltre 10 ore, sul posto anche altri addetti di Csu e di Ice Club che gestisce alcuni dei corsi attivati. Personale aggiuntivo che ha potuto aiutare solo dal punto di vista delle informazioni ma non operativamente perché le postazioni per l'inserimento dei dati sono due.

"Ci scusiamo con l'utenza per i disagi - afferma Angelo Pozzoni direttore di Csu - La procedura è la stessa da anni, non ci aspettavamo un'affluenza simile dovuta forse alla chiusura dell'impianto di via Del Dos ma anche del trasferimento verso Casate da altri impianti. Nei giorni scorsi le iscrizioni alla piscina Sinigaglia si sono svolte senza intoppi pur attuando le medesime modalità. L'iscrizione non può essere completamente informatizzata perché i corsisti devono essere inseriti in base al proprio livello all'interno dei gruppi, non solo basandosi sull'età ma anche secondo le diverse capacità natatorie. Domande che le operatrici fanno direttamente alla persona o al genitore per capire come organizzare al meglio i corsi stessi, in modo che siano composti in modo omogeneo".

Oggi sono state posizionate delle sedie e verrà consegnato agli utenti un numero di lista d'attesa. "Vista l'alta affluenza registrata, alcuni corsi di nuoto sono già al completo - spiegano da Csu - ma stiamo cercando di capire se è possibile attivare corsi anche il sabato pomeriggio attraverso Ice Club".

La segreteria di Casate è aperta dal 5 al 10 settembre, da lunedì a venerdì 10-18, sabato 10-15; dal 12 settembre lunedì 10-18, da martedì a venerdì 10-20.30, sabato 10-14. Tutta la modulistica necessaria può essere scaricata dal sito: https://csusrl.it/modulistica/.