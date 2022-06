Un biglietto per il lago di Como, la coda infinita dei turisti

Centinaia di turisti in fila sotto il sole a Como. Alla naturale coda per imbarcarsi, si aggiunge quella ben più lunga e innaturale degli utenti in attesa di acquistare un biglietto per uno dei battelli in partenza per le località più gettonate del Lario. Forse però non tutti sono informati del fatto che la maggior parte dei biglietti si possono acquistare anche comodamente online, con la sola esclusione dei traghetti e degli aliscafi.

Siamo solo a mercoledì, facile immaginare quel che accadrà da domani con il ponte del 2 giugno, quando la città e il suo lago saranno letteralmente presi d'assalto anche dai turisti di giornata e non solo dai già tanti stranieri presenti ogggi a Como. Nell'era digitale, dove ogni cosa si acquista con un semplice click dal telefonino, tutto ciò appare davvero incomprensibile. Anche, probabilmente, a causa della mancanza di una chiara informazione. Perché, come conferma la Navigazione, quasi tutti i biglietti per i battelli turistici si possono acquistare online.