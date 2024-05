Tutti in coda per un parcheggio già dal mattino, la rabbia dei residenti: "Via Rubini è una camera a gas"

E' una coda d'auto costante quella che si vede in via Rubini sin dalla prima mattina di oggi, venerdì 10 maggio 2024. Una coda di auto alla ricerca di un parcheggio. Praticamente la colonna è immobile. Tutti fermi nell'attesa che si liberi un posteggio pubblico in piazza Volta o nel parcheggio privato Jasca. Tutti fermi, ma con motore acceso. Anche i furgoni delle consegne che si trovano bloccati mentre si dirigono in Ztl. Praticamente sembra di essere a Napoli nell'ora di punta, tra caos e clacson. Un'esasperazione per i residenti che hanno scritto a QuiComo lamentando questo disagio: "E' da stamattina che la strada è affollata di auto in coda per la ricerca o l'attesa di un parcheggio. Non se ne può più. Via Rubini è diventata una camera a gas, l'aria sta diventando irrespirabile". L'auspicio dei residenti autori della segnalazione è che "Comune intervenga, magari con qualche vigile, e che faccia defluire il traffico e che provveda in un modo o nell'altro. Anche ieri la situazione era la medesima".