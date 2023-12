Cosa è successo da Mc Donald's a Como (e non solo) e perché potrebbe ripetersi

Un giovedì di fuoco per la catena di fast food Mc Donald's. Code infinite si sono create davanti ai ristoranti di tutta Italia, da Nord a Sud. Nel Comasco, in particolare, traffico incredibile a Grandate e a Cantù, ma una grande folla si è riversata anche sotto i portici Plinio in centro.

Il motivo? Un'offerta speciale. Valida solo un giorno che consentiva di comprare un Crispy McBacon Menu Large a 3 euro. Alcuni hanno dovuto (dopo qualche ora) chiudere addirittura le casse.

Sui social sono decine i video e le foto: clienti ammassati in attesa di entrare e approfittare dello sconto. Non una promozione isolata: le offerte si ripeteranno ogni giorno con prodotti diversi fino al 25 dicembre. Le code quindi potrebbero ripetersi.

Sono centinaia intanto i commenti anche sulle pagine social della catena, tra chi esulta e chi invece segnala i disagi. "Qui alle 18 una marea di gente, file chilometriche soprattutto al mc drive", scrive un utente. "Ma veramente siamo arrivati a fare la fila e aspettare 2 ore per un panino? Ci dobbiamo estinguere", il commento di una ragazza.