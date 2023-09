Lavori in A9: auto in coda tra Como e Chiasso

Lunga e lenta coda sull'autostrada A9 nel tratto compreso tra Como Centro e Chiasso. A metà mattina di domenica 24 settembre tra il casello di Grandate e il confine elvetico si è formata una colonna di auto dovuta ai lavori in corso sulla autostrada. Per la precisione a causare i rallentamenti è il restringimento della semicarreggiata in direzione della Svizzera nel tratto autostradale che attraversa San Fermo della Battaglia.

I disagi alla viabilità autostradale riguarderanno anche la fascia notturna a causa delle programmate chiusure nei prossimi giorni. Nel dettaglio, dalle ore 22 di mercoledì 27 alle 5 di giovedì 28 settembre e nelle due notti di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, con orario sempre dalle 22 alle 5, saranno chiusi il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero e il tratto compreso tra Lago di Como e l'allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.