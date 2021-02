Sulla CNN inizia "Searching for Italy" con Stanley Tucci: ci sarà anche la puntata girata sul Lago di Como

Inizia domenica 14 febbraio la serie-documentario "Searching for Italy" che la CNN ha realizzato per raccontare il mondo enogastronomico del Bel Paese. Conduttore d'eccezione è l'attore candidato all'Oscar e già vincitore di due Golden Gloibe, Stanley Tucci. L'attore, di chiare origini italiane, nel corso della serie attraverserà l'Italia alla scoperta dei sapori e delle tradizioni locali. In tutto sono sei tappe, una ogni domenica. Tra queste ci sarà anche la puntata realizzata sul Lago di Como nel novembre 2019, quando Tucci ha fatto la conoscenza dei pescatori lariani. In quell'occasione è stato portato a pesca dal gruppo dei Pescatori di Como Alpha per poi cucinare il pesce fresco direttamente a casa del presidente dell'associazione, William Cavadini.

Quale delle sei puntate sarà quella dedicata al Lago di Como ancora non è dato sapere. Non resta che sintonizzarsi sulla CNN ogni domenica, dal 14 febbraio al 21 marzo 2021.