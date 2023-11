La classifica delle migliori scuole di Como e provincia

Ancora una volta a redigere una classifica con i migliori licei e istituti (tecnici professionali) è Eduscopio, realtà della Fondazione Agnelli. La classifica relativa alle migliori scuole d'Italia è elaborata sulla base del rendimento degli studenti nel primo anno di università e sul tasso d'occupazione per quanto riguarda gli istituti tecnici e professionali.

"Il portale - nato nel 2014 e gratuito - si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media" spiegano da Eduscopio. "Per la nuova edizione il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.326.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20) in circa 7.850 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie". Nel sistema Eduscopio, per cercare le scuole migliori, bisogna anche selezionare l'area di residenza e sceglierla a 10, 20 o 30 km di distanza. Per aver maggiore visuale abbiamo optato per il raggio più ampio, quindi vedrete anche qualche scuola lecchese, di Varese e di Monza e Brianza, scuole delle provincie confinanti che sono spesso frequentate anche da studenti comaschi. Per cercare la vostra area e per lo studio completo di Eduscopio questo il link. Cominciamo.

Liceo Classico

A Como il miglior liceo classico resta il Volta ma in cima alla classifica (nel raggio di 30 km) abbiamo il Don Carlo Gnocchi, frequentato soprattutto da chi vive nell'erbese.

Liceo Scientifico

Il Fermi, anche quest'anno, è il miglior liceo scientifico della provincia di Como.

Liceo artistico

In prima posizione il Fausto Melotti.

Linguistico

Scienze umane

Scienze umane economico sociale

Istituto Tecnico-Tecnologico

Istituto Tecnico-Economico