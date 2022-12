Città dei Balocchi, il mercatino più romantico in riva al Lago di Como

Prende forma la Città dei Balocchi che in questa 29° edizione si terrà a Cernobbio. Il mercatino è quasi pronto sulle sponde del lago e solo questo lo rende senza meno molto romantico e suggestivo, immerso nel parco di Villa Erba. Tra 3 giorni (il 7 dicembre) si apriranno le danze di questa manifestazione natalizia tanto amata nel Comasco e non solo.

Lo scrive anche su Facebook il sindaco della città, Matteo Monti:

"Vi aspettiamo al mercatino di Natale piu? romantico in riva allo splendido Lago di Como! Quest'anno il Mercatino di Città dei Balocchi e? nel Parco dell'incantevole Villa Erba a Cernobbio! Il 7 dicembre la Città dei Balocchi accenderà le sue luci in una location da sogno... e come sempre regalerà momenti di emozione, divertimento, spettacolo, cultura, enogastronomia, arte e solidarietà.



Apertura il 7 dicembre alle 15.30 con animazione per famiglie, mercatino e pista del ghiaccio - Accensione luci Magic Light Festival alle 17!".

Qualche piccola anticipazione arriva anche dalla pagina ufficiale di Instagram della Città dei Balocchi, con le foto degli alberi illuminati. Non ci resta che aspettare il 7 dicembre!