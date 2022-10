Città dei Balocchi, la storia continua. Ma non si sa dove

Cominciano ad apparire sui social dei meme e degli avvisi dalle pagine ufficiali degli organizzatori della Città dei Balocchi. La storia continua, scrivono, ma non si sa ancora dove. Dopo che la giunta Rapinese ha annunciato lo scorso settembre che il Natale a Como avrebbe preso altre strade ( si chiamerà semplicemente "Natale a Como" e non sarà più un unico soggetto privato ad organizzare gli eventi, come è stato Consorzio Como Turistica per la Città dei Balocchi) si era fatta avanti l'ipotesi che la 30° edizione si sarebbe svolta a Cernobbio. Ma nulla è ancora confermato e i recenti post stuzzicano la curiosità dei cittadini lasciandoli, ancora per poco, nel mistero.

Il Natale di Como

Nel frattempo il Natale di Como prende forma. Al momento sono stati concessi due incarichi. Alla società comasca Immagine Più srl l'incarico di creare il logo Natale a Como.

Mentre a società milanese Igp Decaux è incaricata per le affissioni promozionali della kermesse organizzata dall’amministrazione comunale. Decisioni prese anche per le casette in legno: saranno massimo 73, di cui 50 posizionate in Piazza Cavour, per la vendita (senza somministrazione) di prodotti merceologici ed alimentari, preferibilmente artigianali e tipici del territorio, e 20 allestite in Via Corridoni e destinate alla somministrazione di alimenti e bevande e 3 ubicate in piazza Grimoldi per ospitare, a rotazione, le associazioni di promozione sociale, culturale e sportiva.