Città dei Balocchi, un'ultima edizione a luci intermittenti

30 anni di Città dei Balocchi che forse avrebbero meritato un'altra cornice. Senza una grande città, senza Villa Erba, l'edizione appena archiviata della storica kermesse, nonostante gli sforzi degli organizzatori, è risultata inevitabilmente meno attraente, soprattutto di giorno, a luci spente. In ogni caso sono stati 31 i giorni di manifestazione dislocata in tre diversi punti del territorio di Cernobbio, oltre 120 fra spettacoli, laboratori, incontri e attività di animazione (tutti gratuiti), sul lungo lago in Riva, a Villa Bernasconi, nell’Igloo e nella chiesa della Madonna delle Grazie. Qui sotto il video per festeggiare questi primi 30 anni di Città dei Balocchi,

Alcune novità dell'ultima edizione

Sono in particolare le attrazioni che hanno distinto Città dei Balocchi per l’utilizzo delle nuove tecnologie: dell’intelligenza artificiale e della realtà aumentata:

Il Presepe “Diorama olografico": sono state circa 8.000 persone che hanno potuto ammirare questa “prima nazionale”, allestita nella Chiesa della Madonna delle Grazie, in cui le diverse scene con i personaggi sono state sostituite da ologrammi tridimensionali; il presepe ha avuto come visitatore d’eccezione il Cardinal Oscar Cantoni che ci ha onorato della sua presenza il giorno dell’Epifania; Rai3 ha dedicato due servizi tg sottolineando la novità della tecnologia utilizzata.

Il Babbo Natale Express: praticamente tutto esaurito ogni giorno. Quasi 2.000 bambini (e anche alcuni adulti) hanno visitato il container del Babbo Natale Express per partire alla volta di un viaggio immersivo nella realtà aumentata verso il mondo virtuale del Polo Nord e della fabbrica dei giocattoli di Rovaniemi. Un progetto innovativo che ha fatto scuola tanto da essere realizzato anche a Sondrio nel periodo natalizio, grazie all’Amministrazione Comunale.

Il Calendario del Natale: il video mapping con i personaggi animati progettati e realizzati grazie all’utilizzo di diversi strumenti basati sull’Intelligenza Artificiale, un progetto targato BluNotte Eventi-Consorzio Como Turistica.