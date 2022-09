Città dei Balocchi addio: la giunta Rapinese cambia il Natale di Como

La Città dei Balocchi questo Natale non ci sarà. Rapinese e la sua giunta dopo quasi 30 anni (sarebbe stata la 29° edizione) cambiano tutto. La nuova formula si chiama semplicemente "Natale a Como" e non sarà più un unico soggetto privato ad organizzare gli eventi (come è stato Consorzio Como Turistica per la Città dei Balocchi) ma saranno suddivisi in diversi bandi e pertanto saranno coinvolte realtà imprenditoriali diverse. In sintesi per ogni attività ci sarà un bando specifico. Nei prossimi giorni saranno rese note le procedure formali e le modalità che serviranno per dare vita a questo nuovo evento che si chiamerà per l'appunto Natale a Como. Ci saranno i mercatini, le casette (ma ne sono previste meno), la pista sul ghiaccio e quasi tutte le attività che siamo stati abituati ad avere negli scorsi 28 Natali a Como. Semplicemente, come ha detto il sindaco Rapinese, "sia aprirà il mercato". Brutta notizia invece per le proiezioni sui palazzi di Como centro: non ci saranno. In questo caso a far prendere la decisione è la necessità del risparmio energetico. Ciò non toglie che i privati di propria iniziativa potranno farlo a spese proprie.