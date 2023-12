Città dei Balocchi, 30esima edizione, le luci trasformano Cernobbio in una città magica (foto)

La città di Cernobbio, gioiello costituito da innumerevoli scorci pittoreschi, palazzi sontuosi e stradine intricate, si è trasformata anche quest'anno nel luogo dove vivere l’atmosfera di gioia e serenità di un Natale sul Lago.

Per la 30esima edizione si è rinnovata l’alleanza fra Consorzio Como Turistica e Comune di Cernobbio, con il sostegno di Amici di Como main sponsor, e di numerosi altri sostenitori che credono nel progetto, fra cui Regione Lombardia e Camera di Commercio di Como-Lecco. Anche quest’anno, Città dei Balocchi non cambia la sua filosofia di evento capace di regalare momenti di emozione, sogno, divertimento, spettacolo, cultura, enogastronomia, educazione, arte e solidarietà: un'indimenticabile esperienza natalizia che combina la magia della stagione con il fascino di Cernobbio.

Fino al 7 gennaio 2024 si vivrà l’atmosfera di gioia e serenità del Natale con un programma di eventi dislocati sul territorio per rendere più viva la città e creare occasioni di incontro, di svago e di cultura per i cernobbiesi, i residenti dei comuni limitrofi e i turisti in arrivo dalla Lombardia o da altre regioni d’Italia.

Grandi novità saranno i punti forti dell’evento, ad esempio, con l’intelligenza artificiale targata Blunotte sulla facciata dell’Hotel Miralago.

E ancora il Presepe Olografico una prima assoluta nella chiesetta di Santa Maria delle Grazie, Babbo Natale Express un container che porta in un viaggio virtuale alla casa di Babbo Natale, e molte altre sorprese. Ma soprattutto, Città dei Balocchi continua la tradizione di essere una manifestazione a carattere sociale per le famiglie, con tutte le iniziative e gli spettacoli gratuiti (ad esclusione della pista di pattinaggio). Info e programma su www.cittadeibalocchi.it