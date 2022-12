La Città dei Balocchi fa il pieno con oltre 80mila visitatori e oggi arriva Babbo Natale

Grande soddisfazione da parte del Sindaco di Cernobbio Matteo Monti e degli Amici di Como, organizzatori della Città dei Balocchi. Il primo cittadino ci conferma l'altissimo numero di presenze che ad oggi 24 dicembre sarebbero circa 80mila. Rispetto agli altri anni inoltre si è incrementato molto anche l'uso dei battelli e si parla di un numero di utilizzatori 10 volte superiore, ovvero 6-7mila persone che arrivano via lago con i mezzi pubblici. Per chi non avesse ancora visto la Città dei Balocchi di Cernobbio, le sue luci e la sua atmosfera magica ecco una galleria di scatti del fotografo Maurizio Moro (per gli altri suoi lavori potete seguirlo sulla sua pagina Instagram).

Il bello però deve ancora venire. Oggi 24 dicembre arriva, attesissimo, Babbo Natale. Un evento nell'evento che farà felici soprattutto i bambini. Alcuni doni verranno distribuiti ai piccoli dallo stesso Babbo Natale e dai suoi aiutanti Elfi. Dalle 15.30 nel parco di Villa Erba sotto il tendone del circo, la Ardy Blues Band con uno spettacolo davvero originale.