A Cernobbio è tutto pronto per la Città dei Balocchi, in serata debutta a Villa Erba anche il Magic Light

La fabbrica dei balocchi sta ultimando gli ultimi dettagli: nel pomeriggio si accenderanno i riflettori a Villa Erba e contestualmente, almeno si spera, si spegneranno le polemiche che hanno animato e accompagnato le due kermesse natalizie. Difficile parlare di vinti e vincitori ma non c'è dubbio che chi amava la Città dei Balocchi a Como, troverà a Cernobbio ciò che il capoluogo ha rifiutato per mettere in scena un sobrio Natale senza pretese.

Parte quindi oggi, nella nuova sede principale del parco che fu di Luchino Visconti, la manifestazione natalizia che per molti anni ha illuminato e trascinato a Como migliaia e migliaia di turisti. Alle 15.30 si aprono i cancelli e alle 17 si accendo i proiettori del Magic Light, una delle attrazioni di maggiore impatto della Città dei Balocchi, quella che più di altre aveva dato a Como un aspetto decisamente appariscente. Insomma, quando si arrivava in città, che piacesse o meno, di certo piaceva ai più, ci si accorgeva che era Natale. Ora si fa molta più fatica e tutta questa sobrietà non sembra certo l'arma migliore per le ambizioni di una città turistica.

Tuttavia, dopo quasi trentanni, non tutti i forestieri hanno ancora capito che i balocchi con tutti i loro fiocchi di Natale si sono trasferiti a Cernobbio. Solo il tempo curerà questa incolpevole distrazione. Attento a sfruttare l'imperdibile occasione è stato invece il sindaco di Cernobbio Matteo Monti, che appena ricevuto il pacco dono dal collega di Como non l'ha nemmeno aperto: ha fatto subito sua la Città dei Balocchi e, felice come un bambino, ha iniziato a scartarlo nel parco giochi di Cernobbio. Difficile pensare che il vispo Matteo si stancherà presto.

E allora festa sia: qui il programma dei giorni del ponte dell'Immacolata, qui quello di tutta la manifestazione ribattezza per l'occasione Città dei Balocchi Lake Como. Oggi, giorno del debutto, gli oltre 1000 parcheggi a disposizione dei visitatori sono tutti gratuiti. Infine, attenzione a domenica 11 dicembre: tutte le attività natalizie, sia a Cernobbio sia a Como, sono state sospese dal questore. L'auspicio, anche se al momento appare pura utopia, è che prima o poi, magari già l'anno prossimo, Como e Cernobbio si prendano per mano per firmare insieme il Natale dell'armistizio. Con buona pace di tutti.