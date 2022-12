Città dei Balocchi, il debutto del del Magic Light: le foto che incantano

Alle 17 di ieri 7 dicembre 2022 si sono accese le luci del Magic Light per la prima volta a Cernobbio. Il Parco di Villa Erba, come per incanto, ha preso vita. Gli alberi si sono colorati e qualcuno di loro si è messo addirittura a cantare. La Torretta ha raccontato le sue storie, davanti a grandi e piccini ammaliati da quell'atmosfera magica che si chiama Città dei Balocchi. Dimenticando le sterili polemiche, ecco le foto che raccolgono questa favola, che rivivrà ogni giorno, con tanti eventi (qui il programma completo) fino all'8 gennaio 2023.

Anche in questa edizione, Città dei Balocchi non cambia la sua filosofia di evento capace di regalare momenti di emozione, sogno, divertimento, spettacolo, cultura, enogastronomia, educazione, arte e solidarietà.

La città di Cernobbio, gioiello costituito da innumerevoli scorci pittoreschi, palazzi sontuosi e stradine intricate, si è trasformata nel luogo dove vivere l’atmosfera di gioia e serenità di un Natale sul Lago.

Davanti al Municipio, l’Albero dei Cherubini Clerici Tessuto – Gentili Mosconi dà il benvenuto attorniato da un coro di angeli e da una Natività di luce. Potrete passeggiare e scoprire alcuni degli angoli più suggestivi illuminati in modo artistico: Villa Bernasconi, pregevole esempio liberty con il suo museo della casa che parla, la Riva, la Strettoia, il Borgo degli Angeli, le Vie dello Shopping si vestono a festa con giochi di luce e aiuole illuminate. Importante la collaborazione con Villa d’Este splendidamente addobbata per il 150° anniversario da Vincenzo Dascanio, e insieme a Città dei Balocchi illuminerà tutta la riva con strepitose decorazioni. Per allietare il Natale, per la prima volta i saloni dell’hotel ospiteranno i bambini delle scuole di Cernobbio per tre mattine di festa a loro dedicata.