"A Cernobbio il Natale si ferma a Villa Erba": la replica del sindaco Monti

Il 7 dicembre è stata inaugurata la Città dei Balocchi a Cernobbio. Le luci di Villa Erba si sono accese, gli alberi del parco hanno cominciato a cantare e la gente ha potuto non solo ammirare il Magic Light, che crea un'atmosfera incantata, ma anche fare compere nei mercatini tipici o pattinare in riva al lago. Dopo le polemiche la Città dei Balocchi cernobbiese ha preso quindi il via e ieri, 8 dicembre Festa dell'Immacolata, si sono registrate oltre 4000 presenze. Tutto bene insomma, se non fosse per una nuova diatriba che si è accesa insieme alle luci dei Balocchi.

A lamentarsi questa volta sono stati i commercianti della così detta Strettoia, una importante strada della città per lo shopping e il commercio che, al momento, non gode di nessuna illuminazione natalizia. Ci scrive una nostra lettrice "...la strada è al buio. A Cernobbio il Natale si ferma a Villa Erba. Poi c'è la Strettoia che porta poi dritto a Villa D'Este al buio. Forse l'hanno lasciata così per aumentare l'effetto "fairytale" per i miliardari che varcano il cancello dello stellato?".

Il primo giorno della tanto attesa Kermesse i commercianti, per protesta, nell'orario dell'accensione del Magic Light a Villa Erba, hanno spento simbolicamente le luci e sulle vetrine sono apparsi cartelli rivolti al primo cittadino (foto). In realtà, ci spiega il sindaco Matteo Monti che abbiamo raggiunto telefonicamente, le cose sono un po' diverse:

"L'assessore al Commercio Mario Della Torre ha fatto i sopralluoghi per le illuminazioni natalizie insieme ai negozianti stessi. C'è stato un mero problema tecnico che ha creato un ritardo sul montaggio ma lunedì prossimo (il 12 dicembre ndr) saranno al loro posto. È stata solo una questione tecnica, e tutte queste polemiche sembrano solamente un modo per strumentalizzare la vicenda".