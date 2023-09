Cento motociclisti al Motorasso: così rivive ogni anno la gloriosa storia del Circuito del Lario

Ogni anno, da ben diciassette anni, il Moto Club Asso riporta in auge un importante e glorioso pezzo di di storia del motociclismo: il Circuito del Lario. Grazie all'evento Motorasso, arrivato alla sua 17esima edizione, il club lariano riesce a rievocare la memoria di quella che fu una competizione tra le più ammirate negli anni Venti e Trenta.

"Eravamo in pieno Fascismo - racconta il segretario del Moto Club Asso, Rinaldo Batelli - e come è noto in nazionalismo si manifestava in tutti gli ambiti della vita quotidiana, compreso lo sport. Il Circuito del Lario, che si corse dal 1921 al 1939, era la risposta italiana alla celeberrima gara dell'isola inglese di Man, il Tourist Trophy. Ma la nostra competizione era più bella e apprezzata perché presentava difficoltà maggiori".

Ogni anno, come detto, grazie al Motorasso gli appassionati delle due ruote possono percorrere quel circuito che parte da Asso e passa da Valbrona, Onno, Bellagio, Civenna e Magreglio per poi concludersi ad Asso. "Si tratta di un percorso - spiega ancora Batelli - che presenta salite e discese che a quei tempi mettevano a dura prova i freni delle moto di allora, diversamente dall'isola di Man dove il percorso è piuttosto collinare".

Domenica scorsa, 17 settembre, circa un centinaio di motociclisti hanno partecipato alla Motorasso e percorso il Circuito del Lario. E' stata un'occasione per conoscere il territorio, con una tappa addirittura anche all'osservatorio di Sormano, aperto appositamente ai partecipanti del Motorasso. "Ognuno partecipa con lo spirito che crede - ci tiene a sottolineare Batelli - c'è chi vuole avere un ritmo spedito e chi, invece, vuole fermarsi nei punti di ristoro e godersi la giornata in modo più lento e per certi versi turistico. Si parte scaglionati, da soli o in gruppi, insomma, tutto avviene con grande spontaneità".

Ma un tempo il Circuito del Lario era qualcosa di serio, un evento sportivo di grande richiamo. Gli spettatori arrivavano da tutta la Lombardia, soprattutto da Milano. "Arrivavano con i carri, con i torpedoni o con il treno - racconta il segretario di Moto Club Asso - apposta per vedere le moto gareggiare in questa competizione. Era così famosa che in una foto dell'epoca, erano gli anni Trenta, c'è la figlia di Mussolini, Edda Ciano, che fa da madrina alla gara. Su questo circuito hanno corso e vinto i più grandi piloti di allora, come Achille Varzi, Tazio Nuvolari, Tonino Benelli e Omobono Tenni".

Ed è a memoria di questa grande competizione che sul rettilineo di Lasnigo, dove un tempo veniva posizionato il traguardo, che oggi si erge il Monumento al Trofeo Circuito del Lario.