Cinghiali in paese a Blevio vicino all'asilo

I cinghiali stanno diventando un problema non solo nei boschi, dove l'altro giorno nei pressi di Torno una persona è stata costretta alla fuga ferendosi a una gamba, ma anche nei paesi. Di ieri la segnalazione di un lettore che ci ha inviato un video che riprende una famiglia cinghiali circolare indisturbati in una frazione di Blevio. Peraltro in un via stretta, senza possibili via di fuga, e nei pressi di un asilo. Sempre a Blevio era stata segnalata nella scorsa settimane un'altra "invasione" di cinghiali fino all'uscio di casa. Fenomeni ormai quotidiani che stanno iniziando a rappresentare un problema in quanto il proliferare dei cinghiali, sempre più affamati e assai prolifici, non viene contenuto.

