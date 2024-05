Diserbanti chimici contro le erbacce: il cimitero di Monte Olimpino chiuse per un giorno

Mercoledì 29 maggio, il cimitero di Monte Olimpino sarà chiuso per l'intera giornata per consentire l'esecuzione di servizi di diserbo chimico sulle pavimentazioni. Questa operazione è necessaria per mantenere in ordine e sicurezza l'area cimiteriale, prevenendo la crescita incontrollata di erbacce che potrebbe compromettere la decorosità e la fruibilità del sito. La chiusura temporanea è stata disposta per garantire che le attività possano essere svolte in modo sicuro ed efficiente, senza rischi per i visitatori. Durante questa giornata, l'accesso al cimitero sarà interdetto al pubblico. Si avvisa inoltre che, in caso di condizioni meteo avverse, la programmazione delle attività di diserbo potrebbe subire variazioni. I cittadini sono invitati a prestare attenzione agli eventuali aggiornamenti che verranno comunicati in caso di rinvio dei lavori.