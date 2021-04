Cimitero di Camerlata, degrado e rinascita: vinciamo lo squallore. Il video

Abbiamo già trattato il tema del cimitero di Camerlata che sta a cuore a molti di noi.

Eclatante è lo stato di degrado che affligge il cimitero di Camerlata. A chi ha genitori e nonni qui sepolti o tumulati piange il cuore vedere in quale pessimo stato si trova. Per non parlare del container covid installato lo scorso gennaio.

La petizione da firmare la trovate a questo link di Charge.org.

Cimitero di Camerlata

Intanto ridiamo un pò di significato a questo luogo con le parole e il video di Luca Michelini, promotore della petizione, docente di storia dell'economia, che è riuscito a descrivere con poesia e malinconia questa deplorevole situazione che merita tutta l'attenzione necessaria.