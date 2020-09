Cielo di settembre, il bacio tra Venere e la Luna: quando si potrà vedere a Como

Il mese di agosto, come sempre, è stato intenso di eventi astronomici, visibili anche ad occhio nudo, come le stelle cadenti e la cometa di Neowise. Settembre, quest'anno, non sarà da meno e per chi avrà voglia di azarsi molto presto, regalerà la visione di un incontro molto spettacolare: quello tra la Luna e Venere.

Dal 10 settembre, la Luna entrerà nel suo ultimo quarto e il 14 settembre, a partire dalle 5 del mattino italiane, ci sarà la congiunzione con Venere. Il fenomeno sarà visibile anche ad occhio nudo, ma per poter godere appieno dello spettacolo ci si dovrà dotare di un’attrezzatura specifica.

Ma cosa sono le congiunzioni?

Avvengono quando due astri si posizionano su uguale longitudine o uguale ascensione retta, prendendo come riferimento il centro della Terra e quindi appaiono allineati. Si possono verificare tra pianieti, o tra un pianeta e una stella. Ad esempio il 22 settembre sarà Mercurio a "congiungersi"con la stella Spica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Venere e Luna già nel mese di marzo, nella costellazione del Toro, avevano offerto un bellissimo spettacolo, "incontrandosi" in orario serale, questa volta, chi vorrà, dovrà puntare la sveglia presto e aspettare i primi chiarori del giorno.