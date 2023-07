Arriva la pista ciclopedonale sull’ex sedime ferroviario della linea Grandate-Malnate

La ferrovia Como-Varese, altrimenti chiamata "Traversata", era una linea ferroviaria in concessione alle Ferrovie Nord Milano che collegava Como a Varese, in esercizio fra il 1885 e il 1966. La linea fu chiusa al traffico passeggeri il 31 luglio 1966, ufficialmente a causa dello scarso traffico e della lontananza fra le stazioni e i paesi.

Nel progetto presentato oggi dallo Studio di Ingegneria Broggi Marelli, il tracciato del percorso ciclopedonale coincide in larga parte proprio con il sedime ferroviario dismesso e si svilupperà per circa 15 chilometri. L’importo totale dei lavori sarà di 5.225.000 euro e Regione Lombardia ha già stanziato un primo contributo pari a 500.000 euro.

“Si tratta di un esempio virtuoso di collaborazione tra Comuni, Provincia e Regione per realizzare un’opera voluta da cittadini e associazioni del territorio – ha spiegato Valerio Perroni, Sindaco di Villa Guardia e capofila del progetto – Sono contento perché il tema della mobilità “lenta” non rappresenta una semplice esigenza di spostarsi da un punto A ad un punto B in bici o a piedi, ma ha un valore e un senso più profondo solo se i cittadini e i Comuni si riappropriano di spazi e del paesaggio, facendoli vivere”.

Attualmente risultano già realizzati o in fase di completamento i tratti del percorso ricadenti nel territorio comunale di Villa Guardia, fatta eccezione per una breve porzione di tracciato nei pressi del confine con il Comune di Lurate Caccivio, in prossimità del corso d’acqua denominato “Roggia Fossato”. Allo stesso modo, un breve tratto del sedime in Comune di Lurate Caccivio risulta già riqualificato a pista ciclopedonale (collegamento tra via Varesina e strada Variola e un breve tratto in via XX Settembre), così come tratti in Comune di Montano Lucino e Grandate fiancheggianti le vie Adda e Valtellina.