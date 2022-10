Con Christina un po' di lago nel record mondiale di Giorgia

C'è anche una comasca - una laghee doc, come piace a lei definirsi - tra coloro che hanno permesso alla cantante Giorgia di entrare nel Guinness World Record. Nella puntata di "Stasera c'è Cattelan", andata in onda su Rai1 il 26 ottobre scorso, Giorgia ha duettato con ben 24 persone sulle note della sua canzone "Girasole". Ha così battuto il record detenuto precedentemente da Alessandra Amoroso con 19 duettanti. Tra coloro che hanno duettato con Giorgia c'è anche Christina Magnani di Tremezzo. Con il numero 10 ha cantato la frase "muoviti amore spra di me".

Da sempre appassionata di musica e canto Christina ha raccontato a QuiComo: "La partecipazione alla sfida canora per il record mondiale è nata in tre giorni, grazie a mia sorella Elisabetta che come me è una grande fan di Giorgia e segue molto più di me le notizie che riguardano Giorgia. Ed è stata proprio lei a indicarmi la ricerca di cantanti per la sfida. Mi sono iscritta e dopo una selezione mi hanno dato l’ ok alla partecipazione. La canzone era “Girasole ". Una volta in Rai mi hanno ascoltata cantare e mi hanno assegnato il mio numero e la mia frase. Dopo un paio di prove eravamo già tutti in sintonia. Essere entrata nel Guinness World Record mi riempie di orgoglio anche perché con la mia partecipazione anche un pezzettino di Tremezzo e di Como è entrato nella storia dei Guinness, ma la cosa che mi rende ancor più felice è aver realizzato il mio sogno di cantare con una dea assoluta della musica italiana".