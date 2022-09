Como, via per San Fermo chiusure a singhiozzo per una settimana

Da martedì 20 a martedì 27 settembre 2022 nelle fasce orarie dalle 9 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30 è prevista la chiusura al traffico in via per San Fermo della Battaglia. La chiusura è necessaria per consentire l'esecuzione dei lavori di sistemazione della scarpata che si trova nei pressi del civico 3, dove si sono verificati smottamenti a causa del maltempo che si è abbattuto lo scorso 8 settembre. I veicoli in uso a forze dell’ordine, soccorso sanitario, frontisti e residenti sono autorizzati al transito, compatibilmente con i lavori in corso.