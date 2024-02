A9 tra Como e Chiasso: chiusure notturne per manutenzione

Per permettere lavori di ispezione e manutenzione nella galleria Quarcino e sulla segnaletica verticale, sono previste alcune chiusure notturne sulla a9 lainate-como-chiasso. Ecco i dettagli:

Dalle 22 di lunedì 5 alle 5 di martedì 6 febbraio

Chiusura del tratto tra Como centro e Chiasso, in direzione del confine italo-svizzero. L'uscita allo svincolo di Como centro sarà obbligatoria per tutti i veicoli, leggeri e pesanti. Le alternative di percorso sono le seguenti: seguire la viabilità ordinaria attraverso via Cecilio, via Pasquale Paoli, via Napoleona, viale Innocenzo xi, via Borgo Vico, e via Bellinzona fino alla dogana cittadina. Da Como centro: percorrere fino all'ingresso di Fino Mornasco. Chiusura dello svincolo di uscita per Chiasso "Lago di Como". Si consiglia di uscire a Como centro in alternativa.

Dalle 21 di martedì 6 alle 2 di mercoledì 7 febbraio

Chiusura dello svincolo di Fino Mornasco in entrata in entrambe le direzioni, lainate e chiasso. Le entrate consigliate sono:

Lomazzo nord (verso Lainate); Como centro (verso Chiasso).

Dalle 22 di martedì 6 alle 5 di mercoledì 7 febbraio

Chiusura del tratto tra Lago di Como e Como centro, in direzione di Lainate. Dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di lago di como, si può seguire il percorso alternativo attraverso Maslianico-Ponte Chiasso, via Asiago, via Brogeda, via Bellinzona, via Borgo Vico, viale Masia, via Regina Teodolinda, via Napoleona, via Pasquale Paoli, via Cecilio, e rientrare sulla A9 a Como centro. Per i veicoli oltre i 3,5 tonnellate, il percorso post-valico di Ponte Chiasso è via Bellinzona, via Borgo Vico, viale Masia, via Regina Teodolinda, via Napoleona, via Pasquale Paoli, via Cecilio, rientrando sulla A9 a Como centro.