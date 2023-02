A febbraio nuove chiusure notturne sull'autostrada tra Chiasso e Como

Nuove chiusure notturne sull'autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Per consentire lavori di valutazione e verifica della galleria San Fermo sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate. La chiusura avverrà nei seguenti giorni e orari: nelle tre notti di lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 febbraio, con orario 22-5; nelle due notti di venerdì 17 e sabato 18 febbraio, con orario 22-5.



In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per i veicoli leggeri, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere via Bellinzona e la SP17, fino a raggiungere lo svincolo di Como Centro; per i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, proseguire su via Nino Bixio, via Innocenzo XI, via Napoleona, via Pasquale Paoli, via Cecilio, per rientrare sulla A9 allo svincolo di Como Centro.