Le nuove chiusure notturne sulla A9

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per permettere lavori di valutazione delle gallerie, saranno adottate le seguenti misure di chiusura.

Dalle 22 di lunedì 30 alle 5 di martedì 31 ottobre, e nelle due notti di mercoledì 1 e giovedì 2 novembre, con orario 22-5, e nelle due notti di sabato 4 e domenica 5 novembre, con orario 22-5, verrà chiuso il tratto tra Como Centro e Chiasso, in direzione del confine italo-svizzero.

Come alternativa, tutti i veicoli, leggeri e pesanti, dopo l'uscita obbligatoria al casello di Como Centro, dovranno seguire la strada normale: via Cecilio, via Pasquale Paoli, via Napoleona, viale Innocenzo XI, via Borgo Vico e via Bellinzona, fino a raggiungere il punto di controllo doganale cittadino.

Inoltre, verrà chiuso il tratto tra il Lago di Como e l'incrocio con la A59 Tangenziale di Como, in direzione di Lainate.

Come opzione consigliata, per i veicoli leggeri, dopo l'uscita obbligatoria al casello di Lago di Como, è consigliato prendere il ramo Maslianico-Ponte Chiasso e procedere su via Asiago, via Brogeda, via Bellinzona, via Borgo Vico, Viale Massenzio Masia, via Regina Teodolinda, via Napoleona, via Pasquale Paoli, SP35, per rientrare sulla A9 a Fino Mornasco.

Per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate, una volta passati dal valico commerciale di Ponte Chiasso, è consigliato percorrere via Bellinzona, via Borgo Vico, Viale Massenzio Masia, via Regina Teodolinda, via Napoleona, via Pasquale Paoli, SP35, per rientrare sulla A9 a Fino Mornasco.