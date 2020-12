Lavori sull'autostrada Como-Chiasso: dal 9 dicembre attenzione alle chiusure

Dal 9 dicembre sul tratto della A9 Como-Chiasso che attraversa Monte Olimpino si svolgeranno alcuni lavori di verifica e controllo delle gallerie "Terrazze" e "Monte Quarcino". I lavori verranno effettuati in orari notturni per tre notti consecutive. Dunque, attenzione alle chiusure del tratto autostradale compreso tra Lago di Como e Como Centro in direzione sud nelle notti di mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 dicembre, dalle 21 alle 5.

Percorsi alternativi

L'uscita obbligatoria per chi arriva da nord è allo svincolo Lago di Como. Una volta usciti si può percorrere via Bellinzona e la SP17 fino all'ingresso autostradale di Como Centro. Per i mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate, invece, il percorso alternativo consigliato dopo l'uscita obbligatoria è via Nino Bixio, viale Innocenzo XI, via Napoleona, via Pasquale Paoli, via Cecilio, fino all'ingresso in A9 Como Centro.