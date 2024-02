Nuove chiusure notturne sulla A9 tra Como e Chiasso

Per consentire il transito di trasporti eccezionali, sono previste alcune chiusure sulla A9 Lainate-Como-Chiasso nei prossimi giorni. Ecco i dettagli delle chiusure e le indicazioni per gli automobilisti.

Martedì 20 Febbraio dalle 21:00 alle 5:00 di Mercoledì 21 Febbraio: chiusura del tratto tra Como Centro e Chiasso verso il confine italo-svizzero. Itinerario alternativo: dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria fino al raggiungimento della dogana cittadina.

Giovedì 22 Febbraio dalle 21:00 alle 5:00 di Venerdì 23 Febbraio: chiusura del tratto tra Lago di Como-allacciamento A59 Tangenziale di Como verso Lainate. Itinerario alternativo: Dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo Lago di Como, seguire le indicazioni per Milano lungo la viabilità ordinaria fino al raggiungimento della stazione di Fino Mornasco (si precisa che il ramo di interconnessione A59/A9 resta fruibile).

In entrambi i casi, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso. Vengono fornite alternative per raggiungere le rispettive destinazioni. Si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni stradali e di pianificare il proprio percorso con anticipo per evitare inconvenienti durante il viaggio.