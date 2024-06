I lavori infiniti sulla A9 e le nuove chiusure notturne

Lavori di ispezione e manutenzione delle gallerie interesseranno la A9 Lainate-Como-Chiasso, comportando chiusure notturne di alcuni tratti autostradali. Questi provvedimenti sono necessari per garantire la sicurezza e l'efficienza della rete viaria.

Chiusura tra Lago di Como e Como Centro

Nelle notti di martedì 18 e mercoledì 19 giugno, dalle ore 22 alle 5. Dalle 23 di venerdì 21 giugno alle 5 di sabato 22 giugno. In queste fasce orarie, il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro sarà chiuso (verso Lainate). Gli automobilisti dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Lago di Como e seguire la viabilità ordinaria in direzione Milano, rientrando poi in A9 allo svincolo di Como Centro.

Chiusura tra Lago di Como e allacciamento A59

Dalle 22:00 di lunedì 17 giugno alle 5:00 di martedì 18 giugno. Dalle 22:00 di giovedì 20 giugno alle 5:00 di venerdì 21 giugno. Durante questi periodi, il tratto tra Lago di Como e l'allacciamento A59 sarà chiuso (verso Lainate). Gli utenti dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Milano e rientrare in A9 alla stazione di Fino Mornasco. È importante notare che per chi proviene dalla A59 Tangenziale di Como, il ramo di allacciamento sulla A9 sarà regolarmente transitabile.