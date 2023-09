Lavori in A9: chiusura notturna dello svincolo di Lomazzo e dell'area di servizio Lario Ovest

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso dalle 22 di mercoledì 13 alle 5 di giovedì 14 settembre, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura per consentire i lavori di manutenzione dei portali segnaletici: per la precisione, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in uscita per chi proviene da Chiasso (in alternativa si consiglia di uscire a Fino Mornasco) e sarà inoltre chiusa l'area di servizio "Lario ovest", situata nel tratto compreso tra Fino Mornasco e Lomazzo nord, verso Lainate.